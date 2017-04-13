"Медиаполигон: Тюмень- 24": что в остатке?

На минувшей неделе в Тюмени завершился интерактивный семинар по журналистике "Медиаполигон-24", учредителями которого выступили журнал "Русский репортер", проект Les.media и департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Участниками проекта стали 300 молодых журналистов, фотографов и видеографов из 47 городов России. Кроме того, в направлении "Медиаобразование" приняли участие гости из Сербии. Тюменский "Медиаполигон-24" стал в некотором роде уникальным: впервые за историю проекта количество человек из других городов превысило количество участников из города, в котором проходила трансляция – 65% и 35% участников соответственно.

Главный редактор журнала "Русский репортер" Виталий Лейбин:

"Если смотреть в горизонте 10-15 лет, в Тюмени произошли грандиозные изменения. Мне кажется, лозунг "Тюмень – лучший город земли" отражает не только некую метафизическую любовь жителей города, но и его динамику. Потому что не важно хороший город или плохой в абсолютных критериях, для ощущения этого оптимизма важна динамика, которую Тюмени не стоит терять".

За один день 24-часовой трансляции – 7 апреля – начинающие и опытные журналисты прислали на сайт трансляции mediapolygon.ru более 1 000 материалов о жизни нашего города, 600 из них попали в ленту трансляции. Участникам удалось в формате тотальной журналистки рассказать о 446 городских точках таких как ТЭЦ-2, проект "Лофт", ОКБ № 1, Свято-георгиевская церковь, ЗАГС, автовокзал, мечеть и многие другие. Трансляция еще будет пополняться актуальными материалами в течение двух недель – это около 200 заметок, которые не успели пройти редакторскую модерацию в течение суток.

Руководитель регионального проекта "Моя территория" Ирина Широкова:

"С завершением "Медиаполигона" сотрудничество Тюменской области с "Русским репортером" не заканчивается. Мы продумываем новые совместные проекты. Представители редакции федерального журнала готовы работать с местным журналистским сообществом в формате вебинаров, мастер-классов и на своей платформе les.media давать обратную связь от профессионального сообщества по поводу новых работ ребят. Это будет постоянная школа "Русского репортёра".

Напомним, на тюменском Медиаполигоне - и это тоже впервые - любой желающий мог посетить открытые лекции от экспертов проекта – Виталия Лейбина, Сергея Мирзоева, Марины Ахмедовой, Константина Мильчина, Сергея Карпова и Григория Тарасевича. Записи можно посмотреть на телеканале "Тюменское время" и на сайте регионального проекта "Моя территория".