Участники "Медиаполигона" исследуют рынки, библиотеки и таксистов Тюмени

В Тюмени продолжается трансляция "Тюмень-24" в рамках проекта "Медиаполигон". Более 300 журналистов, фотографов и видеографов из 47 городов России делятся заметками о том, чем живет наш город.

Посмотреть трансляцию, которая будет идти до шести утра, можно на сайте les.media. Сейчас там можно найти зарисовки о неожиданно изменившейся схеме движения в центре города, предусмотрительных водителях тюменских маршруток и реакции тюменцев на новую схему оплаты проезда. Пара журналистов рассказали о буме сообщений тюменцев об обнаруженных на улицах бесхозных сумках. Делятся корреспонденты и лаконичными историями о непростых судьбах тюменских пенсионеров и гастарбайтеров.

На сайт присылают и самодостаточные фотоработы — здесь можно увидеть, как Александр Моор оглядывает утреннюю Тюмень.

Главной темой "Медиаполигона" стал лозунг "Тюмень — лучший город Земли". Его участники проверяют, насколько он совпадает с действительностью.