Дороги тут реально божественные: тюменцы рассказывают "Медиаполигону" о городе

17:09 07 апреля 2017
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В Тюмени продолжается трансляция "Тюмень-24" в рамках проекта "Медиаполигон". Уже полдня несколько сотен журналистов и фотографов из разных точек города неустанно сообщают о том, что им здесь удалось увидеть и услышать.

Выяснилось, что некоторых местных жителей радуют в городе уют и минимальное количество кочек на дорогах. "По сравнению с Самарой, дороги тут реально божественные", — поделился с корреспондентом таксист.

Также в трансляции можно найти заметки о том, что едят тюменские пожарные, разглядеть тюменский филиал мавзолея Ленина и узнать, как работает клуб для ВИЧ-инфицированных при Центре борьбы со СПИДом. 

Рассказывать о том, как живет Тюмень, участники "Медиаполигона" будут до шести часов утра.

Теги: Медиаполигон24
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