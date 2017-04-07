Дороги тут реально божественные: тюменцы рассказывают "Медиаполигону" о городе

В Тюмени продолжается трансляция "Тюмень-24" в рамках проекта "Медиаполигон". Уже полдня несколько сотен журналистов и фотографов из разных точек города неустанно сообщают о том, что им здесь удалось увидеть и услышать.

Выяснилось, что некоторых местных жителей радуют в городе уют и минимальное количество кочек на дорогах. "По сравнению с Самарой, дороги тут реально божественные", — поделился с корреспондентом таксист.

Также в трансляции можно найти заметки о том, что едят тюменские пожарные, разглядеть тюменский филиал мавзолея Ленина и узнать, как работает клуб для ВИЧ-инфицированных при Центре борьбы со СПИДом.

Рассказывать о том, как живет Тюмень, участники "Медиаполигона" будут до шести часов утра.