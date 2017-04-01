На Медиаполигон в Тюмень съедутся журналисты от Владивостока до Калининграда

С 3 по 8 апреля в первом русском городе Сибири пройдет международный молодежный учебно-практический семинар по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24". Образовательный проект уже одиннадцатый раз собирает сотни молодых журналистов, фотографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы за сутки показать, чем живет город.

На данный момент заявки подали 310 человек, почти половина из них — на направление "Текст". География участников разнообразная, самый большой путь проделают журналисты из Владивостока и Калининграда. Примечательно, что в этом году 70% участников — приезжие, и только 30% — тюменцы.

Тема этого "Медиаполигона" — "Тюмень — лучший город Земли". Журналисты со всей России проведут исследование, чтобы выяснить, с чем связаны высокие показатели уровня жизни в Тюменском регионе и почему тюменцы не хотят отсюда уезжать.

Итогом недельного образовательного интенсива станет 24-часовая онлайн-трансляция новостных заметок, фотографий и видеосюжетов из всевозможных точек Тюмени. В пятницу, 7 апреля, ровно в 06:00 участники отправятся на вызовы с бригадой скорой помощи, полиции и пожарной части; покажут, как проходит день известных и простых тюменцев; узнают, что происходит за кулисами театральной сцены и сколько стоят продукты на рынке. Вся Россия сможет следить за жизнью Тюмени на mediapolygon.ru.

Также в этом году лекции от сотрудников журнала "Русский репортер" и представителей других российских медиа будут открытыми — на них можно зарегистрироваться здесь. А три лекции можно посмотреть в режиме онлайн на сайте "Вслух.ру".