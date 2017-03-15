Журналисты "Русского репортера" проведут в Тюмени открытые мастер-классы

Международный учебно-практический семинар по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24" стартует 3 апреля. В образовательной части проекта пройдет серия открытых лекций от ключевых спикеров проекта.

Заместитель главного редактора журнала "Русский репортер", журналистка и писательница Марина Ахмедова проведет открытый мастер-класс на тему "Журналистика и гражданский активизм". Вместе с участниками она рассмотрит случаи, в которых журналист вынужден выйти за рамки своей профессии, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения. Ахмедова поделится собственным опытом работы в сферах зооактивизма и защиты прав женщин, а также ответит на все вопросы участников мастер-класса.

Редактор журнала "Русский репортер" и литературный критик Константин Мильчин расскажет об особенностях работы журналиста на так называемых "культурных точках". Участники мастер-класса узнают о специфике культурной журналистики, о том, как освещать темы, связанные с театрами, музеями, филармониями и выставками, и как писать о культуре интересно и захватывающе.

Главный редактор "Русского репортера" Виталий Лейбин проведет открытую лекцию о том, как писать текст о своем городе в федеральное издание. Эксперт с многолетним опытом работы в редакционно-издательской сфере объяснит, каким должен быть локальный текст, который захочет прочесть вся страна. Главный редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий Тарасевич расскажет, как писать репортажи и вести трансляцию новостных заметок из точек, связанных с наукой, и как с помощью журналистского текста сделать науку доступной и увлекательной.

Открытые лекции могут посетить все желающие по предварительной регистрации. Подробная информация о времени и месте их проведения, а также ссылки на регистрацию появятся в соцсетях VK, FB и на сайте проекта.

Образовательный проект Медиаполигон ежегодно собирает сотни молодых журналистов, фотографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы за одни сутки показать, чем живет город. Итогом недельного образовательного интенсива станет 24-часовая трансляция новостных заметок, фотографий и видеосюжетов из всевозможных точек Тюмени в режиме реального времени. В пятницу, 7 апреля, ровно в 06:00 участники отправятся на вызовы с бригадой скорой помощи, полиции и пожарной части; покажут, как проходит день известных и простых тюменцев; узнают, что происходит за кулисами театральной сцены и сколько стоят продукты на рынке. Вся Россия сможет следить за жизнью Тюмени на платформе Les.media.

"Медиаполигон: Тюмень-24" проходит при поддержке журнала "Русский репортер" и регионального проекта "Моя территория". Заявки на участие принимаются до 25 марта на сайте mediapolygon.ru.