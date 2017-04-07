ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - "Умная собачка Соня", 12:00 - "Бременские музыканты". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
11:00 - XI Спартакиада трудовых коллективов Тюменской области по гиревому спорту. Легкоатлетический манеж.
11:00 - IV областной открытый фестиваль-конкурс чтецов по творчеству украинских поэтов "Шевченковские чтения". ДНК "Строитель", улица Республики,179 1 (для журналистов тел. 36-56-81, Скрипник Елена Александровна).
11:00 - открытие Всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин. "Тюмень-дзюдо" улица В. Гнаровской, 1 (для журналистов тел. 290-537, доб.777, Вакушина Елена).
12:00, 16:00 - шоу "Гиганты Африки". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
15:00 - матч первенства России по футболу среди команд ФНЛ "Тюмень" - "Сибирь" (Новосибирск). Стадион "Геолог".
15:00 - "Вивальди против Пьяццоллы". Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
17:00 - спектакль-ритуал "Кутх и мыши: суровые мифы севера". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко 81, 5 этаж. Подробности здесь.
18:00 - X открытый региональный конкурс (УрФО) "Себер Йолдызы - Звезда Сибири- 2017" и "Татар егете - Джигит- 2017". Дворец культуры "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1 (для журналистов тел. 55-66-23, 8-922-476-96-46, Блябликова Анастасия).
18:00 - спектакль "Шесть блюд из одной курицы". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Алексей Брянцев – самое яркое открытие в жанре эстрадного шансона последних лет. Филармония, улица Республики, 34. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Ромео &Джульетта". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "МЭррИ" (Екатеринбург). FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 -Spring Shot Fest: The Kates, Мария Кюри, Acid Queen (Малыш и Канцлер). Rocketa club, улица Мурманская, 35.
21:00 - квинтет On-The-Go - одни из самых интересных на данный момент молодых музыкантов России. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробости здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:00 - XVI Спартакиада журналистов Тюменской области. СК "Центральный". Тел. 8-912-924-70-45, Егор Андреевич Рябов.
16:00 - "Медиаполигон: Тюмень-24". Финал проекта. МТЦ "Космос", ул. Республики, 165а.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1766 году в США запатентована первая пожарная лестница.
В 1782 году Екатерина II издаёт указ о создании "народных школ" во всех городах России — первых (после созданных годом ранее в Санкт-Петербурге) публичных бесплатных школ.
В 1902 году состоялось подписание российско-китайского договора о Маньчжурии, согласно которому Россия обязалась поэтапно вывести из Маньчжурии свои войска.
В 1928 году постановлением ВЦИК церковь в СССР лишена статуса юридического лица.
В 1966 году Леонид Брежнев избран Генеральным секретарём ЦК КПСС.
В 1971 году вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг.
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