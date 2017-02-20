Тюмень-24: "Медиаполигон" пройдет в лучшем городе Земли

Международный молодежный учебно-практический семинар "Медиаполигон" с 3 по 8 апреля пройдет в Тюмени при поддержке журнала "Русский репортер", платформы Les.Media и проекта "Моя территория".

Тема "Медиаполигона" — "Тюмень - лучший город Земли". Цель проекта - наладить связь между молодым и профессиональным журналистским сообществами и провести журналистское исследование города.

Спикерами проекта выступят Виталий Лейбин, Константин Мильчин, Дмитрий Соколов-Митрич и другие федеральные журналисты. В течение нескольких дней участники семинара узнают о тенденциях современной журналистики, запланированы интерактивные дискуссии, круглые столы и экспресс-тренинги по формату тотальной журналистики. Завершится проект 24-часовой онлайн-трансляцией: в течение суток журналисты, фотографы и видеографы будут отправлять текстовые заметки, фото- и видеорепортажи из разных точек города в режиме онлайн. За жизнью Тюмени будет следить вся Россия на базе платформы Les.media.

Заявки на участие в "Медиаполигоне" принимаются на сайте до 25 марта включительно, сообщает "Моя территория".

