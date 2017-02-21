WorldSkills: зачем студентам еще одно соревнование, помимо КВН и "Мисс Россия"?

Одной из самых любимых человечеством игр является рейтинг. То есть - соревнование. И чемпионаты WorldSkills очевидным образом эксплуатируют эту слабость вида Homo sapiens sapiens. Но приносят ли соревнования еще хоть какую-то пользу? В этом пытался разобраться корреспондент NewsProm.ru. Поводом стал IV региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2017, прошедший в Тюмени на прошлой неделе.

***

Мы не можем уже представить свою жизнь без спортивных состязаний, например. Хотя идее проведения чемпионата мира по футболу (который состоится в России в следующем году) всего чуть-чуть, менее 90 лет. Какие функции выполняют спортивные мероприятия? Начало ли человечество под их влиянием меньше употреблять вредной пищи и больше заниматься спортом? Не начало. Но соревнования популярны и востребованы: во-первых, это элемент престижа для страны (а значит, чемпионат объединяет аудиторию какой-то идеей), а во-вторых - они зрелищны.

В 2018 году исполнится 130 лет с момента проведения первого в истории всемирного конкурса красоты. Стало ли население Земли с тех пор красивее? Вряд ли. Тогда зачем сегодня эти конкурсы? А тоже зрелищность и элемент престижа. С 1956 года проводится музыкальный конкурс "Евровидение". Много ли хитов появилось благодаря нему хотя бы в последние десять лет? Ответ слишком очевиден. Но конкурс жив-здоров, потому что это вновь престиж и зрелищность.

Однако имеется еще такое соревнование, как КВН. Да, это тоже зрелищное. Но служит ли оно элементом престижа? Только с очень большой долей условности. И в то же время "Клуб веселых и находчивых" является признанным "социальным лифтом". На оном поднялись на вершину народной любви "О.С.П.-студия", "Comedy Club", "Уральские пельмени", "Наша Russia", "Студия Квартал-95" и многие другие телезвезды.

К какой модели ближе WorldSkills: конкурсу красоты, КВН или чему-то совершенно новому? Чтобы это выяснить, пришлось пообщаться с людьми, принадлежащими к разным категориям участников чемпионата профессионального мастерства.

***

Нашему корреспонденту повезло: за первой же встреченной дверью (а ею оказалась дверь, ведущая в секцию "Программные решения для бизнеса") он нашел самого Михаила Григорьева. Это главный национальный эксперт в данной компетенции. То есть важнее него в России по этой специальности в рамках WorldSkills нет никого. Воспитанники Григорьева дважды подряд становились лучшими в России программистами, то есть статус самого главного более чем заслуженный.

Михаил рассказывает, что в этом году в Тюмени соревнуются 5 участников, которые представляют ТюмГУ и ТИУ. В прошлом году состязались также Тобольск, Ишим и Курган, но сейчас не выдержали критериев отбора. Каково задание? Во время конкурса каждый участник должен разработать программу для регистрации результатов участия бегунов в марафоне. Соответственно, необходимо написать базу данных (на MySQL или Microsoft SQL Server) и пользовательский интерфейс (для чего должны быть задействованы C# и JavaScript).

Самое время задать вопрос национальному эксперту: откуда в Тюмени столь сильные программисты, что выигрывают российский чемпионат? Силиконовая долина далеко, в Новосибирске есть Академгородок, а в Татарстане строят Иннополис - но это не помогает выходцам из Поволжья и столицы Сибири на соревнованиях. Может быть, Михаил знает заклинание? Все-таки традиции суфийских волшебников в регионе насчитывают не одно столетие.

Из разговора у меня сложилось впечатление, что наше преимущество состоит как раз в том, что здесь не Калифорния, не Академгородок и не Иннополис. Следовательно, путь программиста из Тюмени в сердце ИТ-индустрии не усыпан розами, а лежит через закалку соревнованиями. И это - мотивирует к победам. Среди выпускников ТюмГУ 2007-2013 годов Григорьев насчитал восемь человек, которые устроились работать в Google. По его словам, есть и такие, кому принадлежат в Калифорнии собственные фирмы. Все они попали в Силиконовую долину, побеждая в тех или иных конкурсах. В линейку таких соревнований вписался и WorldSkills.

Одним из подтверждений данного тезиса является Виктор Красиков. Он победил на национальном чемпионате в 2015 году. Что изменилось с тех пор в его жизни? Сейчас Виктор дистанционно работает в компании Leadex Systems. Это московский системный интегратор, выполняющий заказы для фирм из Долины вроде Appko (а она предоставляет облачные решения для учетных систем предприятий). До этого я слышал много рассказов о том, что программист может жить в Тюмени или в Антарктиде, а делать работу для Великобритании или ОАЭ. Оказывается, это правда. На вопрос о том, какой дорогой следует идти, чтобы так же преуспеть, Виктор ответил, что надо просто любить свое дело. И тогда любая дорога обязательно окажется попутной.

Знакомство с программистами завершаем разговором с Инной Григорьевой. Она главный эксперт в компетенции "ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8". Наше общение началось с темы базовой кафедры автоматизации бизнес-процессов (на платформе "1С:Предприятие"), которая была создана прошедшей осенью в структуре Института математики и компьютерных наук ТюмГУ. Интересует, что означает создание кафедры.

Вспоминаем, как благодаря межправительственной программе BIRD (стартовала в 1977 году) в Израиле открылись исследовательские подразделения таких крупных американских технологических компаний, как General Electric, Motorola, Texas Instruments. С них и начиналась знаменитая израильская венчурная индустрия. Кафедра "1С" - это для Тюмени шаг в том же самом направлении или нет?

В принципе, в том же, но не совсем. С одной стороны, далеко не во всех вузах есть такие кафедры - их на всю страну около десяти. Кафедры имеются у флагманов отечественного высшего образования - МФТИ или ВШЭ. То есть ТюмГУ тоже дали постоять в этом ряду. С другой стороны, речь пока что не идет о создании R&D-подразделения "1С". Хотя возможно, что путь к нему как раз и начинается с таких шагов, как создание специализированных кафедр.

***

Затем еще одна удача - перед нами заместитель главного национального эксперта в компетенции "Сетевое и системное администрирование" Михаил Фучко. Именно он являлся тренером-экспертом в команде, выигравшей "бронзу" на Euroskills 2016. В состав той команды входил и тюменец Александр Горбачев.

Как выигрывали Euroskills.

WorldSkills для Фучко - это возможность сравнить себя с лучшими в стране и постоянно повышать свой уровень. Раньше лавры лучших принадлежали Тюмени и Якутии, сейчас их/наш дуэт разбавили Москва и Екатеринбург. Чтобы быть в курсе, как дела у конкурентов, следует ездить в гости на чужие региональные чемпионаты. Принимая в них участие вне конкурса, конечно.

Но в этом году не получилось, потому что все региональные чемпионаты назначили в одно и то же время. Неудобно. К нам в Тюмень заранее заявлялись Бурятия, Челябинск и Екатеринбург, однако заявки пришлось отзывать. Возможно, в будущем календарь регионального этапа пересмотрят.

***

Главный эксперт регионального этапа в компетенции "Веб-дизайн" Юлия Бидуля видит в WorldSkills ориентир того, чему учить студентов (эксперт работает в ТюмГУ на кафедре информационных систем). Веб-технологии меняются стремительно, требования бизнеса к умениям специалистов - ровно с той же скоростью. Чтобы держать руку на пульсе, следует поддерживать контакт с представителями бизнеса. И чемпионат позволяет привлекать последних к составлению заданий и экспертизе решений. Учитывая, что всех в стране экспертов объединяет общий форум, то в составлении заданий бизнес-опыт учитывается максимально разносторонне.

В Тюмени помощь в экспертизе оказывает руководитель разработчика мобильных и интернет-проектов Mint Rocket Иван Карякин. Фирма является работодателем для выпускников ТюмГУ, и мимо его мнения как работодателя нельзя было не пройти. По словам Ивана, участие компании в WorldSkills дает возможность выявить талантливых ребят и затем пригласить их к себе на внутрифирменное обучение с последующим трудоустройством. В какой форме находятся конкурсанты?

Ребята показывают очень разный уровень. К сожалению, общий уровень все-таки ниже среднего. Считаю, не хватило трудолюбия в процессе подготовки к конкурсу.

В следующем году Карякин обещает лично приложить руку к подготовке конкурсантов для того, чтобы Тюмень победила на национальном чемпионате. Ну что же, другие компетенции доказали, что это вполне достижимая цель.

***

Любопытно, но совпадение сроков регионального этапа не помешало компетенции "Мехатроника и роботехника" распахнуть двери перед гостями из Южно-Уральского многопрофильного колледжа (Челябинск) и Омского госуниверситета. Спрашиваем у челябинцев, как такое получилось. Оказалось, что они разбили компетенцию отдельно на мехатронику и роботехнику, и первая состоялась еще осенью. Тем самым, появилась возможность еще куда-то съездить.

Только популярность у соседей не очень сильно радует главного эксперта регионального этапа Александра Кропоткина. Ему в первую очередь хочется, чтобы вся эта роботехника и мехатроника внедрялась здесь, в Тюмени. Чтобы в чемпионате участвовало как можно больше учебных заведений. Сейчас заявились ТюмГУ и Тюменский лесотехнический техникум; значит, следующая задача - привлечь к соревнованиям ТИУ.

Хорошо, пусть будут охвачены вузы. Но имеются ли в Тюмени предприятия, которые используют новые технологии? Не получится ли так, что студенты будут обучаться технике, которая до производства пока не дошла?

Для ответа на эти вопросы проводится конкурс "Славим человека труда!". Задания для него готовятся в формате WorldSkills, но максимальная планка по возрасту в 22 года отсутствует. Поэтому принять участие могут уже не студенты, а работники предприятий. В последнем соревновании участвовали две команды из Антипинского НПЗ; выяснилось, что на заводе используются точно такие же контроллеры, как и в чемпионате "Молодые профессионалы". За счет синхронизации конкурсных программ "Славим человека труда!" позволяет транслировать стандарты качества WorldSkills уже даже не в учебные заведения (как о том мечтает "Веб-дизайн"), а в бизнес.

***

Все предыдущие упомянутые нами компетенции проводились на площадке ТюмГУ. После ее тихой и почти домашней атмосферы перемещаемся в камерный Тюменский технопарк. Здесь идет соревнование для школьников JuniorSkills, а также выявляют самых сильных компетенции "Агроэкология", "Овощеводство", "Растениеводство", "Плотницкое дело" и "Электромонтаж".

Главная особенность площадки - толпы рядовых посетителей. И, судя по всему, главные действующие лица здесь - учебные заведения, которые заинтересованы рекрутировать учащихся. По словам эксперта компетенции "Прототипирование" JuniorSkills, сотрудника ФабЛаба ТюмГУ Владимира Суворова, школьные экскурсии прибывают каждые 5 минут. Экскурсантов намного больше, чем конкурсантов.

Особенно рассчитывает на привлечение внимания к себе Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Таких специальностей, как агроэкология, растениеводство или овощеводство, в основной программе WorldSkills нет и не было никогда. Это экспериментальные компетенции, которые предложены для регионального этапа состязания тюменским аграрным вузом - и предложены впервые в России.

Честно говоря, названия экспериментальных компетенций заинтриговали. Что именно должны продемонстрировать участники в области растениеводства всего лишь за 3 дня соревнований? Так быстро растет только бамбук (до 75 см в сутки). Но где в Тюмени востребованы навыки выращивания экзотических растений?

Как пояснил эксперт Сергей Шерстобитов, бамбук можно оставить в покое, все гораздо тривиальнее. Конкурсанты должны уметь определить по внешним признакам те или иные удобрения, рассчитать их необходимую дозу и продемонстрировать на электронном тренажере навыки дистанционного управления агрегатами для внесения удобрений. Отважились пройти такое испытание 6 человек - из Абатского, Казанского районов и Ишима.

Сложно сказать, чего добьется с помощью чемпионата университет Северного Зауралья (ажиотажа вокруг их стендов не было), но мотивация конкурсантов проста и понятна - себя показать. А раз проста, то и добиться цели легче. Слова про "социальный лифт" в случае с деревенскими обычно наполнены предельно выразительным смыслом.

***

Самая индустриальная площадка из увиденных - это Тюменский выставочный зал. Здесь большие механизмы: тракторы и легковые автомобили. Здесь раскатывают песок и размешивают строительный раствор. Здесь - нормальный цеховой рабочий шум. Здесь наше внимание привлекли компетенции "Ландшафтный дизайн" и "Кирпичная кладка".

Вызвали они интерес по разным причинам. Инспектировать тюменский ландшафтный дизайн приехала национальный эксперт, преподаватель Московского областного сельскохозяйственного колледжа Екатерина Грачева. Естественно, интересовала оценка ею качества местных кадров по "гамбургскому счету". Ну что же, как резюмировала эксперт (и повторила это впоследствии на Facebook), организаторы отлично застроили и обеспечили площадку. Также, с ее точки зрения,

В Тюмени в перспективе будет очень сильное экспертное сообщество по компетенции, там сплошные практики.

Что происходило в компетенции "Ландшафтный дизайн", можно наблюдать на фотографиях из социальных сетей. Это были не просто цветочки, но еще и ягодки: выравнивание песка, укладка кирпичей, камней, брусчатки. В общем, более тяжелая физическая, нежели творческая работа. Таково понимание этой специальности в стандартах WorldSkills.

Компетенция "Кирпичная кладка" заинтересовала нас в силу фигуры главного регионального эксперта. Это - преподаватель отделения среднего профессионального образования Института транспорта ТИУ Лада Баранникова. Подобно Михаилу Григорьеву, воспитавшему двух национальных чемпионов-программистов, Лада Геннадьевна дала Отечеству также двух победителей российского чемпионата (по кирпичной кладке), Вадима Эгнера (2015 год) и Сергея Воронина (2016 год). Поэтому вопрос традиционный: из какого раствора делаются золотые медали?

Традиционный ответ: надо любить свое дело. Со слов Баранниковой, есть люди, которым просто нравится класть кирпичи. Им не нужна карьера по административной линии, их путь это рост квалификации. Чтобы выявлять таких заинтересованных, в учебном заведении имеется кружок кирпичной кладки. Условия пребывания там тяжелые, как и сама работа каменщика; из 30 человек остаются пятеро. Но это преданные делу люди. Которые способны на изнурительные тренировки, чтобы в 17-18 лет демонстрировать уже 5-6 разряды. Которые готовы стать спортсменами, чтобы выдерживать физические и психические нагрузки (так, Воронин занимается единоборствами).

Здесь невольно придется задать вопрос: а для чего? Ведь не секрет, что в строительной индустрии доминирует труд мигрантов, не всегда квалифицированный, но всегда дешевый. Не лучше ли потратить те же время и энергию для овладения программированием? В чем заключается "социальный лифт" для каменщиков?

В индивидуальном предпринимательстве (как и для ландшафтного дизайна). Очевидно, что качественный каменщик вряд ли будет привлечен к возведению многоквартирных домов. Однако для элитных коттеджей - вполне. И, по утверждению Баранниковой, во время практики студенты идут нарасхват.

***

В выставочном зале мы заметили и самого главного по тюменскому этапу WorldSkills Russia 2017 - начальника управления занятости областного департамента труда и занятости населения Вадима Самсонова. Мотивацию остальных участников чемпионата нам удалось уже уяснить: конкурсантам нужен "социальный лифт", работодателям - перспективные работники, учебным заведениям - востребованность среди учащихся и работодателей. Однако больше всего денег и усилий в организацию первенства "Молодых профессионалов" вкладывает власть. Что при этом движет ею? С этим вопросом мы подступили к Вадиму Михайловичу.

На взгляд Самсонова, для власти в движении WorldSkills важнее всего унификация требований. Если учебные заведения привели уровень своей подготовки к требованиям работодателей, то в случае диспропорций на рынке труда техникумы и колледжи могут быстро переобучить работников на востребованные специальности. Или может оказаться так, что в одном регионе избыток представителей определенной профессии, а в другом недостаток. Если требования ко квалификации едины по стране, то можно обойтись без переучивания даже, всего лишь перенаправив людей в дефицитный регион. Тем самым, конкурс придает необходимую динамику рынку труда.

***

Все со всеми обсудив, тем не менее остается еще вопрос про зрелищность. Без нее соревнование рискует остаться в нынешнем малозаметном виде всего лишь с 5-6 претендентами по каждой компетенции. Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек. По последнему критерию, WorldSkills должен быть очень зрелищным мероприятием, однако мы этого не почувствовали. Может быть, потому что не на всех пяти площадках побывали?

1 /15

Дмитрий Кошелев