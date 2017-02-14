В среду в Тюмени начнется четвертый WorldSkills. Но делать выводы рано

Пресс-конференция по поводу предстоящего на этой неделе регионального этапа конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia 2017 состоялась сегодня в Тюмени. Начальник управления занятости департамента труда и занятости населения Тюменской области Вадим Самсонов рассказал, что в этом году масштаб конкурса значительно возрос. Число компетенций, по которым пройдут соревнования, увеличилось с 19 до 33. Выросло число работодателей, которые благодаря конкурсу надеются найти себе перспективные кадры. Но какие-то масштабные выводы о влиянии соревнований на регион пока делать рано.

Чтобы далеко за примерами не ходить, слово взял представитель "Автограда" Иван Покрышкин (компания является одним из двух главных спонсоров регионального этапа, наряду с СУЭНКО). Как работодатель, автомобильный холдинг доволен конкурсом: число практикантов выросло у него со 100 до 400. Положительные эмоции испытывает также директор института математики и компьютерных наук ТюмГУ Александр Ивашко: через площадку университета за время WorldSkills проходит около тысячи школьников. В будущем вуз рассчитывает увидеть их в качестве абитуриентов.

Что такое WorldSkills, если говорить по-русски.

Интриги добавила руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Тюменской области Ирина Микрюкова. По ее словам, в последний день эксперты вправе изменить конкурсное задание на 30%, чем они и займутся во вторник. Правила таковы, что задание выкладывается в открытый доступ за месяц до соревнований, но за день до начала их можно изменить. Другой неожиданностью стало то, что в организации конкурса больше не участвует Сергей Пантелеев (о его участии сообщалось в ноябре). В беседе с нашим корреспондентом Сергей не стал озвучивать причины. Сообщил только, что сотрудничество прекратилось с Нового года.

Несколько скрасить разочарование от отсутствия на соревнованиях опытного бизнесмена (и в то же время яркого шоумена) должен был торт, который приготовила одна из участниц WorldSkills в компетенции "Кондитерское дело". Торт оказался хорошим. Впрочем, каждый может сам проверить качество кондитерских изделий, посетив одну из пяти площадок конкурса: Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (улица Киевская, 63). Прочие площадки:

* выставочный зал на Севастопольской, 12;

* Тюменский технопарк (Республики, 142);

* Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства (Энергетиков, 45);

* технопарк Тюменского государственного университета (Ленина, 25).

Соревнования пройдут с 15 по 18 февраля, а 19 февраля состоится торжественная церемония закрытия. Программу можно найти и скачать по этой ссылке.