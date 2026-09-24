Почему растёт интерес к традиционному творогу?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Традиционный творог остаётся одним из самых востребованных молочных продуктов у российских покупателей. По данным совместного исследования Роскачества и онлайн-ретейлера "Самокат", с января по август 2026 года спрос на традиционный творог вырос более чем на треть. В АО "Золотые луга" отмечают: интерес к этому продукту понятен – творог хорошо вписывается в повседневный рацион, подходит для простых домашних блюд и остаётся привычным источником молочного белка.

Творог часто выбирают за универсальность. Его можно использовать как самостоятельный продукт, добавлять к ягодам, фруктам, зелени, овощам, готовить сырники, запеканки, начинки для блинов, соусы и лёгкие закуски. Он подходит для разных возрастов и сценариев питания – от детского рациона до меню взрослых, которым важно быстро собрать сытное блюдо без сложной готовки.

Главная пищевая ценность творога – молочный белок и кальций. Белок участвует в поддержании мышечной ткани и помогает дольше сохранять чувство сытости, кальций важен для костей и зубов. При этом творог может отличаться по жирности, консистенции, вкусу и составу, поэтому при покупке важно смотреть не только на привычную упаковку или название бренда, но и на информацию на этикетке.

Первое, на что стоит обратить внимание, – точное наименование продукта. Творог и творожный продукт – не одно и то же. Классический творог производится из молока с использованием закваски, а творожный продукт может содержать дополнительные компоненты, в том числе немолочные жиры, стабилизаторы, наполнители или другие ингредиенты. Такие продукты могут быть похожи по внешнему виду и назначению, но отличаются по составу и потребительским свойствам.

"Сегодня покупатель становится внимательнее к молочной полке, и это правильная тенденция. Важно читать не только крупную надпись на лицевой стороне упаковки, но и полное наименование продукта, состав, срок годности и условия хранения. Если человек хочет купить именно традиционный творог, он должен видеть на упаковке слово “творог”, а не “творожный продукт”. Это простое правило помогает сделать выбор более осознанным", – отмечает директор по качеству АО "Золотые луга" Алёна Пинигина.

Состав качественного творога должен быть максимально простым. В базовом варианте это молоко и закваска, в зависимости от технологии также могут использоваться молокосвёртывающие ферментные препараты. Если речь идёт о сладких творожных десертах, массах с наполнителями или глазированных продуктах, состав будет шире. Это не делает такие продукты автоматически плохими, но важно понимать: десертный продукт и традиционный творог занимают разное место в рационе.

Жирность тоже имеет значение. Обезжиренный, классический или более жирный творог отличаются по вкусу, текстуре и питательности. Универсального варианта для всех нет: выбор зависит от возраста, образа жизни, общего рациона и индивидуальных особенностей человека. Для детей, пожилых людей, спортсменов или людей с ограничениями по питанию лучше ориентироваться на рекомендации специалиста.

Отдельно стоит смотреть на срок годности и условия хранения. Творог относится к охлаждённой молочной продукции и требует бережного обращения. В магазине он должен находиться в холодильной витрине, дома – сразу отправляться в холодильник. Упаковка должна быть целой, чистой, без вздутия, подтёков, повреждений и признаков нарушения герметичности.

После вскрытия упаковки творог нельзя хранить так же, как закрытый продукт. Он начинает контактировать с воздухом, посудой и внешней средой, поэтому его нужно употребить в срок, указанный производителем после открытия. Брать творог из упаковки лучше чистой ложкой, не оставлять надолго на столе и не хранить рядом с продуктами с резким запахом.

"Для творога особенно важны свежесть, чистота и температура хранения. На производстве мы контролируем сырьё, технологический процесс, упаковку и готовую продукцию. Но после покупки качество продукта во многом зависит от того, как его довезли домой, как хранили и насколько быстро употребили после вскрытия. Поэтому мы всегда советуем покупателям относиться к творогу как к чувствительному свежему продукту", – подчёркивает Алёна Пинигина.

Рост интереса к традиционному творогу показывает, что покупатели продолжают выбирать понятные и привычные молочные продукты. Для производителя это означает дополнительную ответственность: поддерживать стабильное качество, соблюдать технологию, обеспечивать контроль на всех этапах и давать потребителю честную информацию на упаковке.