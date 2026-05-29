Тюменские акушеры и медицинские психологи удостоены наград за сохранение 438 беременностей

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В мультицентре "Контора пароходства" состоялась торжественная церемония награждения победителей и финалистов областного конкурса для медицинских работников "Жизнь – священный дар!". Мероприятие стало значимой площадкой для обсуждения вопросов демографии, поддержки материнства и укрепления традиционных семейных ценностей в Тюменской области.

Организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация "Академия семьи" при поддержке департамента здравоохранения Тюменской области и Общественной палаты региона.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев в своем приветственном слове обратился к наследию Дмитрия Менделеева, отметив, что слова великого земляка о сбережении народа и повышении рождаемости сегодня обретают особую актуальность. Он подчеркнул, что участники проекта "Жизнь – священный дар!" ежедневно выполняют работу, в которой соединяются профессионализм, милосердие и вера в будущее. Каждая сохраненная беременность – это шаг к возрождению народа, к появлению новых талантов на тюменской земле.

Директор АНО ЦПТСЦ "Академия семьи", член комиссии по здравоохранению и социальной реабилитации Общественной палаты Тюменской области Елена Шабалина обратила внимание участников на необходимость принятия регионального закона о защите женщин от склонения к аборту. Она отметила, что подобный нормативный акт уже действует в 31 субъекте Российской Федерации, тогда как Тюменская область пока не присоединилась к этой инициативе.

"От 15 до 20% женщин испытывают давление при принятии решения о сохранении беременности, и в подавляющем большинстве случаев источником такого давления становится близкое окружение, – подчеркнула Елена Шабалина. – Именно поэтому правовая защита женщин в этой ситуации становится вопросом принципиальной важности".

Особую эмоциональную ноту в церемонию внес тюменский общественник Валентин Кучеренко, ветеран специальной военной операции, кавалер медали "За отвагу". Он обратился к участникам конкурса со словами глубокой благодарности, отметив, что работа по сохранению жизни в тылу не менее важна, чем защита Родины на фронте. "За что тогда сражаются ветераны? За какое будущее?" – задал он вопрос, подчеркнув, что труд медиков, сохраняющих жизнь самым маленьким гражданам России, имеет фундаментальное значение для общества.

Иерей Михаил Машлыкин поделился личным опытом многодетного отца. Пройдя путь от рождения первого до восьмого ребенка, он увидел, как меняется восприятие многодетности в обществе: если раньше третья беременность вызывала удивление врачей, то к восьмому малышу они уже искренне радовались. При этом, по его словам, для их семьи это не подвиг, а естественное желание – дать возможность как можно большему числу новых людей увидеть свет этого мира.

Конкурс "Жизнь – священный дар!" проводится в Тюменской области уже десятый год. В этом году он объединил специалистов из различных сфер медицины: акушеров, доабортных консультантов, психологов, врачей семейной медицины и других направлений, чья повседневная работа направлена на сохранение здоровья будущих мам и малышей.

По итогам проекта были озвучены конкретные результаты: благодаря усилиям участников конкурса удалось сохранить 438 беременностей. Это составляет 23% от общего числа женщин, обратившихся с целью искусственного прерывания беременности. За каждой из этих цифр – судьба, которая получила шанс, и семья, обретшая будущее.

Дипломы и памятные призы получили медицинские работники из учреждений здравоохранения по всей Тюменской области. Организаторы выразили надежду, что подобные инициативы помогут не только отметить заслуги конкретных специалистов, но и привлечь внимание общества к стратегическим задачам народосбережения, роста рождаемости и укрепления института семьи.