Что такое "оземпик-фейс" и как худеть без потери лица

Стремительно теряющие накопленные за годы килограммы лишнего веса люди все чаще обращаются в кабинеты косметологов с жалобами на измождённые лица со складками, впадинами и ощущением усталости. В социальных сетях и СМИ это явление окрестили "оземпик-фейс". Что стоит за модным термином, действительно ли препарат "старит" кожу, и главное — как предотвратить или исправить ситуацию? Об этом рассказала к.м.н., доцент кафедры кожных болезней и косметологии ИНОПР Пироговского университета Валентина Петунина.

Что такое "оземпик-фейс" на самом деле?

Это не медицинский диагноз и не официальный побочный эффект. Это разговорное обозначение синдрома быстрой потери объёмов мягких тканей лица на фоне стремительного снижения веса. Препараты на основе семаглутида (агонисты рецепторов GLP-1) действительно эффективно подавляют аппетит, замедляют опорожнение желудка и нормализуют углеводный обмен. Но они не "разрушают" кожу и не вызывают старение напрямую. Проблема исключительно в темпах.

Когда организм теряет 5–10 кг за 4–6 недель, жировая ткань уходит равномерно, в том числе из лицевых жировых пакетов, которые от природы формируют молодой овал, скулы и плавные переходы. Кожа просто не успевает сократиться. Добавьте к этому возможную дегидратацию, снижение потребления белка, потерю мышечной массы и микронутриентов — и вот он, эффект осунувшегося, "пустого" лица с выраженной носогубной складкой, тенями под глазами и потерей упругости. Это не старение как таковое, это физиологическая адаптация тканей к резкому изменению состава тела.

Как похудеть, не потеряв лицо: 4 правила профилактики

Если вы планируете или уже проходите терапию, направленную на снижение веса, лицо можно сохранить. Для этого достаточно следовать нескольким доказанным принципам.

Контролируйте темп. Безопасная и физиологичная скорость снижения веса — не более 2-3 кг в месяц. Чем медленнее уходит масса, тем больше времени у фибробластов на перестройку коллагеново-эластинового каркаса.

Белок и вода — основа. На каждый потерянный килограмм кожа нуждается в строительном материале. Адекватное поступление белка (1,2–1,6 г на кг массы тела) и 1,5–2 литра жидкости в день критически важны для сохранения тургора. Дефицит аминокислот сразу отражается на лице.

Домашний уход с доказанной эффективностью. В период снижения веса переходите на ретиноиды (стимулируют обновление и синтез коллагена), пептиды (сигнальные молекулы для фибробластов), витамин С и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Откажитесь от агрессивных скрабов и спиртовых тоников — кожа в этот период уязвима.

Профессиональная поддержка. Подключайте биоревитализацию, мезотерапию с аминокислотными комплексами, лазерную терапию, RF-лифтинг. Они не предотвращают потерю подкожного жира, но поддерживают плотность дермы и микроциркуляцию. Лёгкий массаж лица или лимфодренажные техники также улучшают тонус и снимают отёчность, маскирующую реальные объёмы.

Если изменения уже есть: протокол восстановления

Современная косметология располагает отработанными алгоритмами коррекции постпохуденческого синдрома лица. Действовать нужно поэтапно.

На первом этапе — восстановление качества кожи. Курс биоревитализации или препараты на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция в технике биостимуляции. Они не заполняют пустоты "заплатками", а запускают собственный коллаген, уплотняя дерму изнутри.

Когда кожа стала плотнее и эластичнее, переходим к восстановлению объёмов. Здесь работают филлеры на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты высокой вязкости. Важно: дозировка должна быть минимально достаточной. "Перекачанное" лицо выдает непрофессионализм, а не эстетику.

При выраженных нависаниях, потере эластичности и смещении мягких тканей подключаются аппаратные методики: микроигольчатый RF, HIFU-лифтинг, комбинированный SMAS-воздействие. Они подтягивают глубокие слои и стимулируют сокращение тканей. В запущенных случаях, когда кожа значительно избыточна, рассматривается хирургическая коррекция или липофилинг.