Медики в аэропорту "Рощино" отработали действия при выявлении пассажира с холерой

В тюменском аэропорту "Рощино" прошли плановые учения, в которых бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Областной инфекционной клинической больницы отработали действия при выявлении пассажира с подозрением на опасную инфекцию и её лечением (ЧС эпидемического характера), сообщили в депздраве ТО.

Тренировку организовали по инициативе Роспотребнадзора, участвовали в ней множество служб для проверки их готовности к экстренной ситуации.



Оперативный отдел станции скорой медицинской помощи быстро отреагировал на вызов, направив бригаду в аэропорт. Медики собрали анамнез у условного больного, уточнив всю необходимую информацию о его состоянии, и провели осмотр. На основании полученных данных был выставлен предположительный диагноз "холера", о чем незамедлительно сообщили старшему врачу смены оперативного отдела.

Состояние пациента оценили как средней степени тяжести: требовалось проведение инфузионной терапии и госпитализация на носилках. Медработники аэропорта выполнили забор биологического материала для лабораторных исследований. После всех необходимых процедур пациент был госпитализирован в специализированный стационар в заранее подготовленный бокс для инфекционных больных.

Врач-эпидемиолог ОИКБ Наталья Жвавая:

Сотрудники ОИКБ, получив звонок от скорой, развели дезраствор по опасному режиму, бригада надела средства индивидуальной защиты, дезинфектор заправила оборудование для обработки транспорта скорой. Пациента изолировали в мельцеровский бокс, перекрыли территорию и запретили въезд, собрали эпиданамнез, осмотр, отбор проб на холеру, в тройной упаковке доставили в лабораторию ОИКБ и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". Пациенту назначили лечение и дальнейшее обследования. Сотрудников скорой и автомобиль обработали.

Работу всех служб в ходе учений оценивали сотрудники Роспотребнадзора. Учения продемонстрировали высокий уровень профессионализма участников: бригада и сотрудники больницы действовали слаженно и эффективно, каждый член команды проявил ответственность и оперативность.