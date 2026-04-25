Профилактическая медицина сталкивается с противоречивыми фактами

Несмотря на доказанную эффективность вакцин, информационный шум порождает недоверие. Одним из самых стойких мифов - связь прививок с аутизмом. Однако исследование 1998 года, породившее этот страх, официально признано фальсификацией. Масштабные современные проверки не подтвердили никакой связи с нарушениями развития.

Мнение о том, что естественный иммунитет после болезни лучше вакцинного, также опасен. Врачи предупреждают: риск осложнений от кори, полиомиелита или гриппа (таких как поражение мозга, легких или сердца) несопоставимо выше, чем реакция на современные препараты. Вакцинный вирус не может вызвать болезнь, а легкое недомогание после укола — лишь признак того, что организм начал вырабатывать защиту.

Особое внимание сегодня уделяется "взрослой" вакцинации. Со временем иммунитет к детским болезням ослабевает, а вирусы гриппа мутируют ежегодно. Ревакцинация критически важна для: пожилых людей и пациентов с хроническими диагнозами; беременных женщин; педагогов, медиков и работников сервиса.

"Вакцинация — это не только личная защита, но и социальная ответственность. Формируя коллективный иммунитет, мы останавливаем распространение вируса и защищаем тех, кто не может привиться по медицинским показаниям", — поясняет Евгений Суслов, заведующий отделением медицинской профилактики Городской поликлиники №1.

Подготовка к процедуре минимальна: медицинский осмотр и отсутствие острых симптомов в день прививки. Все зарегистрированные вакцины проходят многоступенчатую проверку на безопасность, - сообщает АиФ-Тюмень.