Для подростков на рынке труда доступны вакансии от вожатых до курьеров

Несмотря на популярность курьерских служб, где обещают высокий доход, эксперты советуют обращать внимание на официальные направления, например, такие как благоустройство или библиотечное дело.

Юрист Евгений Головин рассказал, что закон строго ограничивает список доступных для детей профессий. В числе тех, куда не возьмут подростков, есть и неожиданные, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Запрещено привлекать детей к труду в местах с вредными условиями или к подземным работам. Также нельзя заниматься деятельностью, которая может нанести ущерб нравственному развитию: это ночные клубы, игорный бизнес, работа барменом. Есть и неожиданный запрет: несовершеннолетним нельзя работать в любых религиозных организациях из-за специфики обрядов и высокого уровня ответственности".