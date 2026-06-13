Тюменцам напомнили о штрафах за мойку автомобилей во дворах и у подъездов

Санитарные правила запрещают мытье транспортных средств, слив топлива и масел, а также регулировку двигателей и тормозов на придомовой территории. Кроме того, суровое наказание ждет тех, кто пытается "застолбить" себе личное машино-место с помощью колышков и цепей — это квалифицируется как самовольное занятие земельного участка, - сообщает КП-Тюмень.

"За самовольное занятие земельного участка под парковку гражданину грозит ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Что касается мойки машин и слива масел во дворах, здесь применяется статья 8.2 КоАП РФ, карающая за загрязнение окружающей среды. Придомовая территория должна оставаться безопасной для всех жителей, а не превращаться в частную автомастерскую", — пояснил юрист Александр Бударагин.