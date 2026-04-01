Тюменские медики спасли жизнь рыбаку

Региональный сосудистый центр начал работу в 2025 году. Центр оказывает как экстренную, так и плановую помощь людям с острым коронарным синдромом и ишемической болезнью сердца.

За время работы центра выполнено 828 коронароангиографий;326 пациентов получили шанс на новую жизнь благодаря стентированию.

– Ярким примером успешной работы центра стала история, произошедшая недавно с 58-летним мужчиной. Он приехал в Ялуторовский район, чтобы провести время на рыбалке, – но отдых внезапно прервался из-за резкого ухудшения самочувствия. Мужчина почувствовал жгучую, интенсивную боль в груди, – рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Ситуация с рыбаком требовала немедленных действий. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место и в кратчайшие сроки доставила пациента в приемное отделение. Кардиолог быстро провел обследование и поставил диагноз: острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST.

В таких случаях каждая минута на счету. Пациента незамедлительно перевезли в ангиоблок. Опытный врач рентгенэндоваскулярной диагностики оперативно провел стентирование инфаркт-связанной артерии – и это решило исход ситуации.

Сейчас мужчина уже дома, - сообщает Тюменская область сегодня.