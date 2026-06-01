Тренеры "Спартака" поработают с юными футболистами на летней смене в спортлагере Когалыма

В Когалыме (ХМАО) при содействии ООО "Лукойл-Западная Сибирь" началась девятая летняя смена детского спортивного лагеря "Спартак". В течение трех недель под руководством именитых мастеров московской Академии имени Ф.Ф. Черенкова будут тренироваться 94 мальчика и шесть девочек. Самому младшему футболисту – пять лет. Для каждого из ребят нефтяники закупили спортивную экипировку, как у основной команды.

Делиться опытом с начинающими футболистами будут тренеры академии, в том числе чемпионы страны и мастера международного класса - Михаил Буренков, Александр Шагов, Олег Кужлев, Данил Титов, Александр Семенов.

Проект направлен на развитие и популяризацию футбола, в программа лагеря двухразовые тренировки на свежем воздухе, индивидуальные занятия, мастер-классы, развивающие мероприятия, культурна программа.

Проект компании "Лукойл" и московской "Академии "Спартак" в Когалыме реализуется с 2017 года. За это время учебно-тренировочные занятия посетили более 800 юных футболистов.