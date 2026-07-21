Моор: "Боевой кадровый резерв" выходит на финишную прямую

10:30 21 июля 2026
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В проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" начался четвёртый образовательный модуль – "Современные технологии управления", по его итогам участники представят свои выпускные аттестационные работы и завершат подготовку, сообщил губернатор Александр Моор. 

"Вместе с экспертами Президентской академии участники проекта изучат актуальные инструменты, которые помогут им развивать регион: цифровые технологии и искусственный интеллект в госуправлении, информационную безопасность, методы принятия решений и работы с командой. Особое внимание будет уделено практическим навыкам, в том числе работе на симуляторе управления городом. В финале этого модуля участники представят свои выпускные аттестационные работы. Лично послушаю презентации проектов после защиты", - пообещал Моор.

 

 

Теги: Александр Моор , Боевой кадровый резерв , ветераны СВО
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