Тюменцам посоветовали кипятить воду перед употреблением

12:03 21 июля 2026
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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило, что по результатам исследований на 20 июля вода в водопроводе соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимые концентрации. Однако она имеет запах и привкус, для устранения которых рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением.

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