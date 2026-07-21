Тюменцам посоветовали кипятить воду перед употреблением

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило, что по результатам исследований на 20 июля вода в водопроводе соответствует нормативам по показателям безопасности и не оказывает токсического действия, содержание тяжелых металлов не превышает предельно-допустимые концентрации. Однако она имеет запах и привкус, для устранения которых рекомендуется кипятить воду в открытой емкости перед употреблением.
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