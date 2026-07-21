Аллею славы открыли в Уватском округе

09:52 21 июля 2026
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В селе Демьянском Уватского округа открыли Аллею Славы павших при исполнении воинского долга, сообщил губернатор Александр Моор.

Инициатива принадлежит местным  жители, идею поддержали депутаты и партия "Единая Россия". С задачей справились в срок, именные стенды разместили в центре населённого пункта. Герои, в честь которых появилась Аллея Славы, в разное время участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне, в специальной военной операции.

"Их подвиг навсегда останется символом доблести, отваги и беззаветной любви к Родине. И сохранить память о героях и передать её будущим поколениям – наш общий долг", - подчеркнул Моор.

 

Теги: Александр Моор , память
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