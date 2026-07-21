Криминалист расскажет тюменцам о последних днях императорской семьи

Лекция, посвященная гибели семьи императора Николая II, пройдет 28 июля в музейном комплексе имени Ивана Словцова, докладчиком выступит следователь-криминалист в отставке Владимир Соловьев, содокладчик основатель Музея памяти императора Николая II в усадьбе "Белая дача" Виктор Семенов.

Соловьев более двадцати лет изучает обстоятельства гибели последней императорской семьи. Его взгляд на эту тему сформирован в ходе работы с документами, вещественными доказательствами и архивными материалами, многие из них долгое время оставались недоступны для широкой публики.Спикеры обсудят новые данные о пребывании Романовых в Тобольске и Тюмени, а также детали расследования, которые до сих пор вызывают вопросы у исследователей.

Начало – в 16:00. Вход свободный.