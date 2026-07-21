Тюменские силовики предотвратили теракт на крупном промышленном предприятии УрФО

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам подготовки к террористическому акту и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, 60-летний подозреваемый при задержании оказал сопротивление и ликвидирован, сообщили в СКР.

По версии следствия, 60-летний житель Тюмени, уроженец Украинской ССР, через мессенджер вышел на представителя спецслужб Украины и по его заданию готовил теракт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе. В ходе проведения разведки участка железнодорожных путей в целях планирования террористического акта подозреваемый изучил систему охраны и график движения составов, по результатам чего выявил уязвимые места для размещения самодельного взрывного устройства.

После получения от куратора указаний по изготовлению самодельного взрывного устройства подозреваемый приобрёл все необходимые компоненты и изготовил взрывное устройство.

Ночью 19 июля года фигурант, находясь на первом этаже заброшенного здания, расположенного в городе Тюмени, поместил СВУ в оборудованный им тайник. Преступная деятельность мужчины была выявлена сотрудниками ФСБ России. При проведении оперативных мероприятий по задержанию фигуранта он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был ликвидирован.

В настоящее время следствием проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъяты огнестрельное оружие, компоненты для изготовления еще одного самодельного взрывного устройства и мобильные телефоны. Назначен комплекс экспертиз, в том числе взрывотехническая, баллистические, молекулярно-генетические, судебно-медицинская.