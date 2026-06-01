Ишимские врачи избавили пациента от болей с помощью ботокса

В Областной больнице № 4 города Ишима впервые выполнили ботулинотерапию мочевого пузыря — высокотехнологичную медицинскую процедуру, ранее доступную только в федеральных центрах.

Операцию провели заведующий урологическим отделением Иван Денищук и заведующий отделением неврологии Фируз Бахридинов. Их пациентом стал 50-летний мужчина с нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря (мочепузырные боли).

Долгая медикаментозная терапия не помогала: пациент испытывал до 50 позывов к мочеиспусканию в сутки и сильные боли, которые усиливались при наполнении мочевого пузыря. Это привело к серьёзным ограничениям в повседневной жизни — нарушению сна, потере трудоспособности и развитию вторичной депрессии.

Вмешательство проводилось под спинальной анестезией, пациент оставался в сознании. С помощью цистоскопа (камеры, введённой в мочевой пузырь) и специальной тонкой иглы врачи сделали 20 инъекций ботулинического токсина в стенки мочевого пузыря, чтобы расслабить мочевой пузырь, который изводил мужчину постоянными спазмами.

Уже на следующий день после вмешательства наступило заметное улучшение состояния. Через трое суток пациента выписали с положительной динамикой: боли исчезли, позывы стали редкими. По прогнозам врачей, со временем они полностью прекратятся. Эффект от процедуры сохраняется от 3 до 9 месяцев, после чего процедуру нужно будет повторить, рассказали в пресс-службе ОБ-4.