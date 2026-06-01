Летний фестиваль сообществ проведут в общественных пространствах Тюменской области

С 6 июня по 30 августа в общественных пространствах Тюменской области пройдет Летний фестиваль сообществ. Проект объединит жителей и гостей региона серией просветительских и культурных событий, направленных на укрепление традиционных ценностей и развитие полезного досуга. Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное для всех желающих.

Запланировано пять тематических недель, посвященных ключевым аспектам общественной жизни: от единства народов и семейных ценностей до истории города и здорового образа жизни. Программа познакомит жителей с различными культурными и просветительскими форматами досуга и покажет, как интересно и с пользой проводить время в городе. Все фестивальные события организованы совместно с сообществами региона и позволяют жителям и гостям города познакомиться с уникальными практиками и методиками через разноформатные события.

Первая фестивальная неделя пройдет с 6 по 12 июня и будет посвящена теме "Единство народов". Главные смыслы этих дней — сплоченность, взаимоуважение и добрососедство между людьми разных национальностей, культур и вероисповеданий. Мероприятия состоятся на площадках центра "Космос", мультицентров "Контора пароходства" и "Моя территория" в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Присоединиться могут все желающие, без ограничений по возрасту. Полная афиша будет доступна в социальных сетях общественных пространств региона.

"В регионе много формальных и неформальных сообществ, они создают уникальные события и привлекают внимание к важным темам. Вместе мы хотим вовлечь как можно больше жителей и гостей области в жизнь сообществ и дать возможность присоединиться к социально полезным инициативам. Так родился фестивальный формат. Совместно с сообществами мы подготовили линейку событий", — рассказал Илья Титов, заместитель генерального директора АНО "Агентство современных коммуникаций".



6 июня с 19:00 до 21:00 в тюменском мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет интеллектуальный турнир "Своя игра: #МЫЕДИНЫ". Участники смогут проверить свои знания, поработать в команде и пообщаться с иностранными студентами в формате интеллектуальной игры.

8 июня с 12:00 до 14:00 в мультицентре "Моя территория" в Ишиме (ул. Ленина, 7) состоится научно-просветительская лекция "Культурное многообразие региона". Участники узнают об истории области и Ишимского района, услышат интересные факты и смогут обсудить услышанное. Событие проведет Ольга Козловцева — лектор Российского общества "Знание".

9 июня с 19:00 до 20:30 в мультицентре "Моя территория" в Тобольске (Красноармейская ул., 6/4) пройдет событие под открытым небом "Добрососеди". Это вечер в формате открытого микрофона и традиционного "семейного" стола народов. Каждый желающий сможет рассказать свою историю, семейную традицию или прочитать стихотворение своего народа, - сообщает Мой-портал.ру.

