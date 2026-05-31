Юрий Медяник поделился своими музыкальными предпочтениями

В Тюменской филармонии состоялась творческая встреча с Юрием Медяником – художественным руководителем и главным дирижером ТФО. Гости мероприятия – несколько десятков жителей города – посетили открытую репетицию оперы "Иоланта" и пообщались с Юрием Владимировичем.

Юрий Медяник поделился, что питает особую любовь к джазу в любых его проявлениях.

– Очень люблю джаз, любой. Слушаю бразильскую музыку, африканские группы, португальский фаду. Классика составляет лишь 20% того, что я слушаю, – поделился Юрий Медяник.

Закрытие 67 го симфонического сезона Тюменского филармонического оркестра состоится 30 мая — прозвучит опера Петра Чайковского "Иоланта". Произведение будет представлено в концертном исполнении, в котором задействуют Хоровую капеллу Тюменской филармонии и артистов Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, - сообщает Тюменская область сегодня.