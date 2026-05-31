Нашествие комаров зафиксировано в Тюмени этим летом

15:34 31 мая 2026
По мнению специалистов, фундамент для "комариного нашествия" был заложен еще зимой. Обильные снегопады создали надежный тепловой щит, который не дал личинкам погибнуть от морозов, а бурная весна завершила процесс.

По словам биолога Константина Забелина, решающую роль сыграли паводки и обилие талой воды. Любая лужа или канава превратились в идеальный инкубатор, - сообщает КП-Тюмень.

"Самка комара откладывает там до 300 яиц за один раз. Через несколько дней из них выходят личинки, которые довольно быстро растут за счет питательной органики и превращаются в куколку. Затем из них формируется взрослое насекомое. Ускорить этот процесс может высокая влажность и жара", — отмечает эксперт.

