Тюменские "Отряды мэра" приступают к первой смене

16:37 31 мая 2026
Тюменские "Отряды мэра" выйдут на работу на следующей неделе. Первая смена "Отрядов мэра" продлится 10 рабочих дней.

Смогут поработать 1950 подростков от 14 до 17 лет. Юные труженики распределятся по 143 организациям города. Для них на выбор порядка 50 профессий, в том числе помощниками реставратора, библиотекаря, оператора ЭВиВМ, культорганизатора, экскурсовода, гончара, инспектора и др.

Ребята отработают 10 рабочих дней по три часа. Они получат зарплату 7 тыс. 740,86 руб.

Всего за лето 2026 года в "Отрядах мэра" смогут поработать 5000 несовершеннолетних, - сообщает Вслух.ру.

