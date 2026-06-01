Специалист рассказал, как массаж помогает подросткам справляться со стрессом перед ЕГЭ

Специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова рассказала, как массаж может помочь подросткам, сдающим ЕГЭ.

По словам специалиста, организм мальчиков и девочек в возрасте 13-17 лет испытывает серьезные нагрузки: школа, репетиторы, подготовка к экзаменам, спорт, кружки, секции. Кроме того, на ребят могут оказывать давление родители и педагоги.

Ко всему этому добавляются: эмоциональные переживания, неуверенность в себе, сложности в общении, страх провала на экзаменах. Все это вкупе приводит к хроническому напряжению, которое отражается на теле.

– Сейчас очень много сутулых подростков. Да, возможно, телефоны и гаджеты влияют на их внешность, но вот эта закрытая поза, когда плечи подаются вперед, говорит о неуверенности в себе и напряжении, – отмечает Евгения Кузнецова.



В этот период экзаменов массаж поможет снизить стресс и улучшить концентрацию. При этом, во время экзаменов короткие сеансы позволят "выдохнуть", снять напряжение и восстановить силы между испытаниями.

Также массаж может стать приятной наградой для подростка, успешно все сдавшего. В результате ребенок сможет избавиться от накопившегося стресса. Также, если школьник совмещает учебу с интенсивными тренировками или творческой деятельностью, процедура поможет избежать проблем с осанкой и мышечными зажимами.

Кроме укрепления осанки и препятствия в развитии сколиоза, массаж способен уменьшить частоту головных болей, улучшить кровообращение и питание тканей, а также повысить общую работоспособность и настроение юного пациента, - сообщает Мегатюмень.