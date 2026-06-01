Примерно в 102 тысячи рублей в год обходится содержание подержанного автомобиля в Тюмени

102 тыс. рублей - средняя стоимость содержания машины в Тюмени за год. При расчете учли затраты на топливо при пробеге в 13,7 тыс. км, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техническое обслуживание в год.

Рейтинг моделей с наименьшей стоимостью владения возглавила Skoda Rapid — около 78 тыс. рублей в год. Далее следуют Lada Granta — 80 тыс. рублей, Volkswagen Polo — 81 тыс. рублей. Дороже всего обходится владельцу Renault Logan — 90 тыс. рублей, подсчитали в "Авито авто", - сообщает Тюменская линия.

"Стоимость владения — один из ключевых критериев при выборе подержанного автомобиля. Эксплуатационные расходы могут ощутимо различаться даже у близких по цене машин. Мы видим, что в верхней части рейтинга находятся доступные модели с двигателями небольшого объема, простые в обслуживании и с развитой сетью сервисных центров. Такие модели широко представлены на вторичном рынке, а сам автомобиль в будущем сохраняет хорошую ликвидность для дальнейшей перепродажи", — отметил управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

Региональные особенности напрямую сказываются на стоимости владения автомобилем. В холодных регионах, например, автомобили требуют частого прогрева, быстрее изнашивается аккумулятор, масла и резиновые элементы. Дополнительно на расходы влияет логистика и стоимость запчастей, цены на топливо, доступность сервисного обслуживания и региональные коэффициенты ОСАГО. "Страховая премия рассчитывается по формуле Банка России и зависит от базового тарифа и корректирующих коэффициентов: территориальный, возраст и стаж водителя, мощность

автомобиля и истории страхования. Такой подход позволяет справедливо распределять нагрузку в зависимости от реальных рисков. Именно территориальный коэффициент, установленный регулятором, объясняет разницу в цене полиса", — рассказал заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами Дмитрий Соколов.