Два лесных пожара на 140 гектарах ликвидировали в Тюменской области 31 мая

За истекшие сутки в Тюменской области ликвидировано два лесных пожара на площади 140 гектаров, новых не зафиксировано, на утро 1 июня действующих лесных пожаров нет, сообщает деплеса ТО данные региональной диспетчерской службы.

В Ишимской авиазоне на 1 июня установлен - III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Тюменской - II класс (низкая степень), в Уватской - I класс (опасности нет).