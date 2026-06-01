Два лесных пожара на 140 гектарах ликвидировали в Тюменской области 31 мая

10:10 01 июня 2026
За истекшие сутки в Тюменской области ликвидировано два лесных пожара на площади 140 гектаров, новых не зафиксировано, на утро 1 июня действующих лесных пожаров нет, сообщает деплеса ТО данные региональной диспетчерской службы.

В Ишимской авиазоне на 1 июня установлен - III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Тюменской - II класс (низкая степень), в Уватской - I класс (опасности нет).

