Многономика": как инвестполитика превращается в работу с доверием, временем и смыслами

Фото "Лаборатории смыслов"

Команда "Лаборатории смыслов" совместно с клубом "Наследие XXI" 30 мая в Тюменском технопарке провела стратегическую игру "Многономика", посвятив ее инвестполитике, участие в игре приняли инвесткоманда Тюменской области, собственники бизнеса, сотрудники университетов и люди с активной жизненной позицией, сообщили в пресс-службе "Лаборатории смыслов".

Участники игры попробовали реализовать различные сценарии инвестиционной политики Шумерской области — абстрактного региона России. Каждая команда являлась семейным инвестфондом со своей уникальной философией, амбициями и стартовым набором ресурсов. Модератор игры – Евгения Миронова, лидер "Лаборатории смыслов" и член дискуссионного клуба "Наследие XXI", предложила участникам выстроить такую систему решений, в которой ограниченные ресурсы начинают усиливать друг друга и создают основу для будущего наследия Шумерской области. В ходе игры участники сформулировали гипотезы перераспределения ресурсов, проверяли последствия инвестиционных решений и собирали карту скрытых ресурсов.

Стратегическая игра "Многономика" исходит из идеи, что истинное развитие возникает там, где соединяются разные области знаний, уважительное отношение к ресурсам, технологическое мышление и способность видеть ценность не только в том, что уже посчитано, но и в том, что пока не проявлено.

Василий Шпак, сооснователь дискуссионного клуба "Наследие XXI", замглавы Минпромторга РФ:

"Многономика" напомнила простую истину: человек живёт не только материальным. Мы хотим построить модель будущего, в которой счастье не является точкой прибытия, а становится направлением движения, чтобы оно не замыкалось на сегодняшнем дне, а было устремлено вперёд — к тем, кто придёт после нас. У будущих поколений должны быть ресурсы для собственного развития. Жизнь не обрывается на границе „здесь и сейчас“: мы всегда обязаны выходить за пределы очевидного. А большое, великое и светлое рождается только там, где человек переступает через себя и делает вклад в общее усилие.

Игра показала, что инвестиционная политика — это комплексная работа с вниманием, связями, компетенциями, временем, доверием, инфраструктурой и теми возможностями, которые часто остаются невидимыми.

Андрей Пантелеев, замгубернатора Тюменской области:

Энергия, здравый смысл и душа — редкое сочетание. Сегодня они соединились органично. Представьте: закончился XXI век. Что после вас осталось? Когда мы размышляем на такой длинной дистанции, становятся очевидны простые вещи. Я рад, что участники игры заново открыли для себя привычные, но главные ценности: сохранить землю, человека, предприятие во имя будущего.

Дискуссионный клуб "Наследие XXI" – это интеллектуальное сообщество, которое объединяет экспертов и лидеров мнений из разных сфер для обсуждения будущего России. Его ключевая цель — стать интеллектуальной платформой, где формируются стратегические смыслы и цивилизационные ориентиры, задающие направление развития страны в XXI веке. Основатели клуба - Василий Шпак, Роман Ромашов, Иван Карпушкин.

"Лаборатория смыслов" — проектно-образовательная компания, которая помогает людям, командам и организациям находить точные решения, видеть будущее и двигаться в него осмысленно. Команда работает на стыке смыслов, коммуникации, проектной деятельности и развития, превращая сложные запросы в понятные инструменты, сильные форматы и качественные результаты.