В Ишимском округе усилили мониторинг по соблюдению пожарной безопасности

16:35 02 июня 2026
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В целях предотвращения возгораний в Ишимском округе усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Противопожарная служба задействует беспилотные летательные аппараты для мониторинга территорий и выявления потенциальных угроз, сообщает противопожарная служба.

В условиях особого противопожарного режима категорически запрещено:

-  выжигание мусора и сухой растительности;

- разведение костров, проведение пожароопасных работ;

- использование открытого огня для приготовления пищи.

Нарушение установленных норм повлечёт за собой привлечение к административной или уголовной ответственности.

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