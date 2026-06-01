В Ишимском округе усилили мониторинг по соблюдению пожарной безопасности

В целях предотвращения возгораний в Ишимском округе усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Противопожарная служба задействует беспилотные летательные аппараты для мониторинга территорий и выявления потенциальных угроз, сообщает противопожарная служба.
В условиях особого противопожарного режима категорически запрещено:
- выжигание мусора и сухой растительности;
- разведение костров, проведение пожароопасных работ;
- использование открытого огня для приготовления пищи.
Нарушение установленных норм повлечёт за собой привлечение к административной или уголовной ответственности.
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