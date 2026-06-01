Какие отрасли в ближайшее десятилетие изменят экономику России

Наибольшим социально-экономическим эффектом, потенциалом коммерциализации, а также заинтересованностью во взаимодействии публичной и частных сторон в России обладают четыре отрасли. Они стали самыми перспективными направлениями для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Это центры обработки данных, элементы умных городов, объекты космической инфраструктуры и промышленности. Об этом говорится в аналитическом обзоре, выпущенном в преддверии ПМЭФ-2026.

Зампред правления ВТБ Виталий Сергейчук:

Потенциальный объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства четырех перспективных отраслей до 2036 года может составить от 690 до 800 млрд руб. При реализации оптимистичного сценария, эти отрасли смогут привлечь инвестиции объемом около 1,04 трлн руб. до 2036 года с помощью ГЧП-проектов. Запуск таких инициатив в новых сферах будет способствовать сохранению и повышению компетенций всего инфраструктурного рынка, развитию сложных инструментов финансирования, загрузке мощностей подрядчиков и смежных отраслей, а также увеличению темпов экономического роста.

Самый сильный потенциал аналитики видят в сегменте ЦОД: на фоне кратного роста данных и развития ИИ капитальные вложения в дата-центры различного типа в ближайшие десять лет могут достичь 1,3–1,5 трлн руб. Рынок решений для умных городов, который в глобальном масштабе способен удвоиться за четыре года, в России обеспечит концессионные и ГЧП-проекты объемом до 140–170 млрд руб. В космической отрасли наиболее коммерчески привлекательными названы системы дистанционного зондирования Земли, спутниковый интернет и космический туризм с потенциальным объемом инвестиций 170–220 млрд руб. Еще порядка 210 млрд руб. может быть привлечено в проекты промышленного ГЧП, ориентированные на технологический суверенитет, считают в ВТБ.

В базовом сценарии нагрузка на бюджет в указанных сферах за счет запуска ГЧП-проектов может быть снижена в среднем на 8-10%, а дополнительная выручка смежных отраслей на горизонте десяти лет оценивается примерно в 3,8 трлн руб. Для реализации оптимистичного сценария будут необходимы длительный период благоприятных денежно-кредитных условий и стимулирование внебюджетных вложений в проекты в рамках проводимой федеральными, региональными и местными властями инфраструктурной политики.