Аэропорт "Ремезов" в Тобольске 1 июня звучал детскими голосами

09:00 02 июня 2026
Фото - https://vk.com/remezovairport

В аэропорту "Ремезов" в День защиты детей звучали голоса юных дикторов- объявления для пассажиров о начале регистрации на рейсы и приглашение на посадку записали дети сотрудников, рассказали в компании.

Необычным стал день в аэропорту и благодаря тому, 45 восьмиклассников получили возможность познакомиться со всеми службами аэропорта, примерить костюм пожарного и поучаствовать в ликвидации условного возгорания. Экскурсию и путешествие в облаках над городом школьникам  подарили компания "ЮВТ АЭРО" и аэропорт.

Теги: День защиты детей , Тобольск , аэропорт
