Банки начали снижать ставки по ипотеке на ИЖС

С 1 июня, в разгар строительного сезона, крупные финансовые организации стали снижать ставки по рыночным ипотечным программам на индивидуальное жилье.

Наиболее низкий порог ставок зависит по-прежнему от целого ряда параметров, включая размер первоначального взноса, а также является ли заемщик зарплатным клиентом банка. Однако психологический рубеж в 20% остался в прошлом. ИЖС-ипотеку можно направить как на покупку участка и строительство с нулевого уровня, так и на возведение дома на уже оформленной в собственность земле. Д

ля прозрачности сделок такую рыночную ипотеку банки выдают с использованием счетов эскроу, перечисляя деньги подрядчику только после того, как дом будет построен и принят заказчиком.

В преддверии ПМЭФ-2026 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин прокомментировал ситуацию:

Строительная пора в самом разгаре, и мы видим, что люди больше не ждут идеального момента. В мае мы отметили рост заявок на ИЖС по рыночным условиям более чем на 20% по сравнению с апрелем.

По словам топ-менеджера ВТБ, заемщики сами говорят, что ставки снижаются, и пора действовать, чтобы не упустить сезон. Сегодня на индивидуальное жилищное строительство можно получить до 30 млн рублей, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — там лимит увеличен вдвое.