Курсанты и преподаватели ТВВИКУ отправились маршем по местам сражений дружины Ермака

В Тюмени стартовал военно-патриотический марш личного состава Тюменского высшего военно-инженерного командного училища по местам сражений дружины Ермака, участие в прохождениях на пароме принимают курсанты и преподаватели училища, а также центра "Аванпост".

Марш начался на тюменской набережной и продлится семь дней по маршруту от Тюмени до Тобольска. Паром пройдет по Туре, Тоболу и Иртышу в точности как шла дружина Ермака Тимофеевича больше четырехсот лет назад. Поход в Сибирь положил начало присоединению Сибирских земель к Русскому государству.

Коллег у причала напутствовали заместители начальника ТВВИКУ, Герой России гвардии полковник Рустам Сайфуллин и полковник Михаил Багров. Они пожелали офицерам и курсантам успешно выполнить поставленную задачу, рассказать жителям региона о богатой истории училища и доблести инженерных войск.

Участники марша проведут военно-патриотические акции на мемориалах воинам, погибшим при защите Отечества, и выставки современных образцов инженерного вооружения и экипировки, сообщает информационный центр правительства ТО.