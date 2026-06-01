Двухдневный "Фабрик-джаз" прошел в Тюмени

В Тюмени 29 и 30 мая состоялся фестиваль "Фабрик-джаз", он подарил горожанам и гостям города настоящий праздник музыки, танцев и ярких красок, сообщили в ТКТО.

Событие стартовало с масштабного карнавального шествия: колонна под ритмы ансамбля джаз-оркестра "Золотая труба" прошла по улице Дзержинского, задавая позитивный тон вечеру.

Центральной площадкой фестиваля стал ДК "Нефтяник". На площади перед ДК выступила группа "Ла-Ла-Бэнд", а все желающие смогли освоить зажигательные движения бачаты на открытом мастер-классе. В концертном зале выступил приглашённый гост из Бразилии — Жоандер Сантос. Это сотрудничество стало возможным благодаря поддержке джаз-клуба FABRIC JAZZ, который помог организовать визит артиста в Тюмень.

Тимур Бахров, главный дирижёр джаз-оркестра "Золотая труба":

Рады, что мы по-прежнему сотрудничаем с джаз-клубом FABRIC JAZZ. Надеемся, что это новый шаг вперёд, потому что бразильскую музыку мы ещё не исполняли никогда. Аутентичный певец показал и рассказал нам, как правильно играть эту музыку. Для нас это хорошая школа.

По мнению Бахрова, приезд бразильского музыканта — это культурный мост между странами, и такая музыка откликается русской душе, так как она более тонкая и музыкальная. "На первом фестивале мы успешно представили кубинские мотивы, которые зрители приняли на ура", - добавил он.

Жоандер Сантос рассказал, что ему понравилась тюменская публика, поделился впечатлениями о работе с оркестром "Золотая труба", отметив высокий профессионализм музыкантов. Он подчеркнул, что сотрудничать было очень комфортно:

Мы все на одной волне. Легко нашли общий язык и исполняли музыку в едином порыве.

По словам бразильского гостя, взаимодействие с коллективом оставило исключительно положительные эмоции, а рабочая атмосфера способствовала полному творческому погружению.

30 мая во дворе клуба FABRIC JAZZ также кипела жизнь: на уличной сцене выступили порядка 30 музыкантов из 12 коллективов. Программа была ориентирована преимущественно на латинскую музыку. Как объяснили организаторы, в этом году они решили добавить "чуть-чуть жары и тепла", чтобы развеять грусть и повеселить горожан. По их словам, латинская музыка — идеальный способ входа в джаз: без стресса, с полным пониманием и удовольствием.

Фестиваль прошел при поддержке департамента культуры Тюменской области.