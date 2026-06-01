Более четырёх миллионов туристов приняла Тюменская область в 2025 году

Более четырёх миллионов гостей посетили Тюменскую область за 2025 год, из них почти 400 тысяч туристов принял Тобольск, сообщил губернатор Александр Моор.

Моор:

Туристы, которые посещают наш регион, активно используют для путешествий автомобили. Это удобный способ добраться до пункта назначения, а по дороге – полюбоваться природными красотами, памятниками культуры. Для автопутешественников разработан трёхдневный автомаршрут "В Сибирь по своей воле". Подробности о нём можно найти на портале Путешествуем.рф, который создан в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Там вся необходимая для наших гостей информация – как добраться на автомобиле до Тюмени и Тобольска, какие достопримечательности обязательно надо посетить, где попробовать сибирскую уникальную кухню.

Регион продолжает развивать ещё несколько направлений для автотуризма. Например, "таёжные выходные" в Уватском округе, историческое путешествие в Ялуторовск, погружение в атмосферу сельской жизни в Упоровском округе.

Добавим, что за последние пять лет регион принял 21 млн туристов, об этом на "Дне предпринимателя" заявил замгуернатора Андрей Пантелеев.