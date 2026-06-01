Авиакомпания Utair запустила прямые рейсы из Тюмени в Стамбул

АК Utair запустила первый прямой рейс Тюмень — Стамбул, первый рейс состоялся 30 мая, и его постарались превратить в праздник для путешественников.

"В тюменском аэропорту "Рощино" пассажиров ждали торжественные проводы, а среди тех, кто регистрировался на рейс, мы случайным образом выбрали одного счастливчика — им стала Екатерина Попова. Она отправилась в Стамбул вместе с мужем и двумя дочками. Девушке достались памятные сувениры от аэропорта и главный суперприз от авиакомпании — сертификат на бесплатный полет по любому маршруту в течение года! Праздник продолжился и на турецкой земле, где наш борт встретили с истинным восточным гостеприимством и приготовили угощения абсолютно для всех прилетевших", - рассказали в компании.

Во время регистрации на обратный рейс из Стамбула в Тюмень выбрали еще одного "победителя" среди пассажиров и тоже вручили сертификат на бесплатный перелет. Им стала Екатерина Дэмир — она вместе с мужем и дочкой полетела в гости к родным в Тюмень.

Вылет из "Рощино" — в 06:35, вылет из Стамбула — в 11:10. Время в пути — 5 часов 30 минут. Рейсы выполняются по субботам.