"Газель" и большегруз столкнулись на трассе Тюмень-Омск, один водитель погиб

"Газель" и большегруз "Мерседес" столкнулись на 156-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском округе. Предварительно, 44-летний водитель "Газели" выехал на встречную полосу, от удара большегруз отбросило в кювет.
В результате ДТП 44-летний водитель "Газели", житель Свердловской области, погиб. 61-летний водитель большегруза, житель Башкирии с травмами доставлен в лечебное учреждение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
