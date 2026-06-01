В Тюменской области на 46% вырос интерес к готовому агробизнесу

В первом квартале 2026 года по сравнению с предыдущим кварталом в Тюмени вырос интерес к покупке готового бизнеса в сфере сельского хозяйства, рассказали в Авито.

Предприниматели стали чаще рассматривать животноводческие хозяйства, фермы и проекты по выращиванию растений как направление для запуска или расширения собственного дела.

Наиболее заметную динамику показали животноводческие хозяйства — спрос на такие объекты вырос на 63%. В целом интерес к готовому агробизнесу в регионе увеличился на 46%.

Эксперты отмечают, что предприниматели все чаще рассматривают сельское хозяйство как направление с понятной экономикой, материальными активами и возможностью масштабирования. На фоне развития внутреннего производства спрос постепенно смещается в сторону уже действующих хозяйств с техникой, инфраструктурой и налаженными каналами сбыта.

Александр Мирской, директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360":

Интерес к агробизнесу формируется вокруг направлений с понятным спросом и потенциалом роста — это тепличное овощеводство, выращивание ягод и растений, а также проекты, связанные с переработкой сырья. Покупатели обращают внимание на действующие хозяйства, где уже выстроены процессы и есть материальная база для дальнейшего развития.

В Тюменской области на платформе представлены как небольшие фермерские проекты, так и крупные сельскохозяйственные комплексы. Например, рядом с трассой Тюмень–Тобольск продается действующее крестьянское хозяйство стоимостью 23 млн рублей. В сделку входят участок площадью 130 гектаров, сельхозтехника, постройки и поголовье скота — дойные коровы, бычки и бараны. У хозяйства уже сформированы каналы сбыта и база постоянных клиентов.

Также можно купить питомник по выращиванию растений стоимостью 30 млн рублей. Проект специализируется на выращивании саженцев и подвоя. В сделку входят земельный участок, инфраструктура, штат сотрудников и действующие каналы привлечения клиентов. Одним из преимуществ бизнеса владельцы называют низкий уровень конкуренции в регионе.