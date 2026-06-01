Детский банк готовятся запустить в России

Онлайн-банк разрабатывают специально для детей и подростков от 6 до 14 лет, дети смогут самостоятельно следить за своими тратами, учиться копить и повышать финансовую грамотность. Проект планируют запустить осенью с последующим развитием в течение года. Об этом сообщила первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова в преддверии ПМЭФ-2026.

Детям будут доступны переводы по номеру телефона и платежи по QR, оплата мобильной связи, чат-бот с адаптированными для них ответами на вопросы про финансы. Как и у взрослых, у детей будет своя умная лента – с предупреждениями о схемах мошенников, обучающими играми и советами, как накопить на мечту. В дальнейшем появится копилка, задания от родителей и другие полезные сервисы.



"Для поколения альфа цифровой мир близок и понятен – они не учатся пользоваться технологиями, а живут в них. Приложение будет расти вместе с ребенком – и по формату, и по содержанию. А родители смогут направлять и поддерживать своих детей благодаря современным цифровым сервисам", – добавила топ-менеджер ВТБ.



Родители в своем онлайн-банке уже сейчас могут ограничить траты по карте ребенка (по сумме на день и на месяц), просматривать баланс, историю и управлять детской картой. А для подростков от 14 до 18 лет появится сервис "второй руки", можно будет установить сумму, сверх которой родитель или другой законный представитель будет одобрять операции. Это позволит защитить детей от несанкционированных действий.