Прием граждан о соблюдении прав и интересов детей и подростков проведут в Тюмени

Заместитель прокурора Тюменской области Андрей Горобченко и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова 4 июня проведут прием граждан по вопросам соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних

Прием будет организован с 14.30 до 16.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 24, кабинет 314.

Сообщить о нарушениях в данной сфере и записаться на прием возможно по телефонам: (3452) 42-67-09, 34-53-32, 27-04-68, 27-04-31.

Поступившие на прием обращения будут рассмотрены, при наличии оснований приняты меры реагирования.