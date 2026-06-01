Зелёный Марафон в Тюмени собрал более 8 тысяч участников

СберПрайм Зелёный Марафон в Тюмени объединил более 8 тысяч гостей, из них порядка 3,2 тысячи участников забегов — профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто впервые решил попробовать свои силы на дистанции. Всего в этом году на старт СберПрайм Зелёного Марафона в 59 городах России вышли более 150 тыс. человек.

По итогам мероприятия, на благотворительные проекты Сбер направит более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей будут переданы на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Такую сумму удалось собрать благодаря беспрецедентную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, который пробежали участники, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса. Суммарно бегуны преодолели свыше 1 млн километров.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка:

Каждый километр — это надежда для ребёнка, оказавшегося в сложной ситуации. Эти дети каждый день совершают настоящий подвиг, проходя через тяжёлое лечение и борьбу за жизнь. И очень важно, что благодаря усилиям сотен тысяч участников СберПрайм Зелёного Марафона по всей стране, мы можем помочь им получить необходимую поддержку и шанс на выздоровление.

Ещё более 65 млн рублей, собранных во время традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В Тюмени на финише все бегуны получили медали, которые специально для Зелёного Марафона подготовил партнёр мероприятия — ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр". Бежали все: взрослые и дети, корпоративные команды от органов власти и бизнеса, а также беговые и спортивные сообщества. Традиционно прошел забег для самых маленьких "Резвые пинетки", где дети проползли впервые в своей жизни марафонские 5 метров.

СберПрайм Зелёный Марафон стал семейным фестивалем музыки и спорта. На трассе бегунов поддерживали участники и педагоги тюменской Школы вокала № 1, а также зажигательный барабанщик, который своей харизмой заряжал спортсменов на победу. Поддержали проект и организаторы бегового сообщества "5 вёрст", которые второй год подряд организуют дополнительную точку старта вместе со Сбером.

На площадке проводились мастер-классы, конкурсы, интерактивы и другие активности для детей и взрослых. Большой вклад в их организацию внесли партнёры банка: группа компаний Автоград, компания Брусника, Арсиб Девелопмент, девелоперская компания Люди, группа компаний "СтоунСтрой", компания Кванта+, компания "Мартин Урал", детский лагерь "Остров детства", спортивная экосистема "Софи-Лэнд" и другие.

Татьяна Кузьмина, заместитель управляющего Западно-Сибирского отделения Сбербанка: