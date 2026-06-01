Жога поздравил семью Власовых из Тюмени с орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин вручил семье Власовых из Тюмени орден "Родительская слава", полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил тюменцев с наградой:

Поздравляю Ольгу Владимировну и Юрия Николаевича с заслуженной наградой. Чем больше у нас будет таких семей, тем крепче будет наша страна!

Жога отметил, что у супругов пять сыновей и три дочери. Старшему Евгению уже 30 лет, он инженер-программист, младший Ефим окончил первый класс. Их брат Антон – инженер, старшая сестра Анастасия – фотограф, средняя София – учитель математики и студентка Тюменского госуниверситета. Там же учится первокурсник Тимофей. Максим и Лидия – школьники среднего звена.

"Семья дружная и сплочённая. Отношения в ней строятся на уважении, терпении и, конечно, любви. Родители собственным примером прививают детям нравственные ценности, а дети отвечают заботой и благодарностью. С особым теплом Власовы хранят память о родных, прошедших через Великую Отечественную войну, и гордятся своим дядей – родным братом Ольги Владимировны, который сейчас выполняет боевые задачи в зоне спецоперации", - рассказал Жога про семью.

На церемонии награждения Юрий Власов поблагодарил главу государства за поддержку многодетных семей: