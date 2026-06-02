Организаторы выставки "Плюша, домой" за день пристроили в добрые руки около 40 кошек

В Тюмени прошла выставка бездомных животных "Плюша, домой!", которую посетили более двух тысяч жителей города. Организатор мероприятия – благотворительный фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки"", проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Встреча объединила волонтерское движение и неравнодушных горожан, готовых подарить животным шанс на любящую семью.

Всего на выставку приехало 167 животных – преимущественно кошки, а также 6 щенков. По итогам мероприятия 42 из них нашли дом. Особое внимание уделили безопасности питомцев: сто животных были чипированы.

Руководитель проекта Арина Щербич:

Для нас эта выставка – не про один день и не про цифры в отчёте. Это про очень длинный путь каждого животного: от улицы, страха и боли – до момента, когда его берут на руки и говорят: "Поехали домой". За работой с бездомными животными стоит каждодневный колоссальный труд, и каждый раз, когда кто-то из подопечных обретает хозяев – это не чудо, а результат огромной работы.

Выставка "Плюша, домой!" стала важной площадкой для привлечения внимания к проблеме бездомных кошек и собак. По словам организаторов, многие горожане задавались вопросом: "А как мы можем помочь?"

Следующая выставка-пристройство пройдёт в августе, на ней волонтёры будут искать дом для бездомных собак.