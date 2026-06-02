Сильные грозы и штормы в Тюменской области станут более частыми из-за потепления климата

Фото - "Россети Тюмень"

Сильные грозы со штормом, ливнями и градом, случившиеся в Тюменской области в конце мая и нанесшие серьезный вред энергетической инфраструктуре региона, будут происходить чаще, считает ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константин Грибанов.

Пока подобные природные явления редко встречаются в Западной Сибири, но мере потепления климата такие явления будут возникать все чаще.

Грибанов пояснил:

Система возмущена дополнительным потоком тепла, который связан с усилением парникового эффекта, а он, в свою очередь, связан с деятельностью человека, увеличивающей концентрацию парниковых газов. По мере роста температур экстремальные явления в ней будут учащаться. Климатологи-метеорологи ведут индекс экстремальных событий: в среднем частота экстремальных погодных событий увеличивается. Понятно, что основные катаклизмы происходят южнее, но по мере потепления они будут передвигаться все севернее. Они бывали и раньше, но редко, а теперь станут чаще возникать и в наших широтах.

Комментарий ученого опубликовала пресс-служба "Россети Тюмень", поводом для обращения стала разбушевавшаяся стихия: