Тюменская область продолжит выплачивать выпускникам премии за 100 баллов на ЕГЭ

10:34 02 июня 2026
С 2022 года выпускники 11-х классов за максимальные баллы по ЕГЭ получают 100 тысяч рублей. за четыре года такое поощрение получили 263 выпускника, в этом году традиция продолжится, сообщает информационный центр правительства региона.

В текущем году школы выпускают более 12 тысяч одиннадцатиклассников, 1 июня прошли первые экзамены  - их сдавали те, кто выбрал для аттестации литературу, химию и историю. Профильную математику для сдачи экзамена выбрали 43% выпускников региона.

