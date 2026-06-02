Тюменская область продолжит выплачивать выпускникам премии за 100 баллов на ЕГЭ

С 2022 года выпускники 11-х классов за максимальные баллы по ЕГЭ получают 100 тысяч рублей. за четыре года такое поощрение получили 263 выпускника, в этом году традиция продолжится, сообщает информационный центр правительства региона.

В текущем году школы выпускают более 12 тысяч одиннадцатиклассников, 1 июня прошли первые экзамены - их сдавали те, кто выбрал для аттестации литературу, химию и историю. Профильную математику для сдачи экзамена выбрали 43% выпускников региона.