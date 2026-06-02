Главного редактора интернет-издания в Тюмени арестовали по обвинению в вымогательстве и клевете

В Тюмени расследуется уголовное дело в отношении регионального главного редактора новостного интернет-издания. По обвинению в вымогательстве, совершенном в особо крупном размере, и публичной клевете она арестована, сообщает СУ СК по ТЮменской области.

По версии следствия, в конце мая 2026 года обвиняемая получила исполнительный лист об удалении двух публикаций, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию местного бизнесмена и связанных с ним лиц. Вместе с тем, обвиняемая выдвинула потерпевшему требование о передаче ей 3 млн рублей за удаление с сайта 6 ранее опубликованных материалов о нем и связанных с ним лиц, содержащих клевету.Угрожала опубликовать седьмую статью клеветнического характера в случае невыполнения её требований. Женщину задержали в момент получения требуемой суммы.

Следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.